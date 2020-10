Bad Langensalza und Mühlhausen halten vorerst an Kulturprogramm fest

Die seit dem 18. Oktober geltende Allgemeinverfügung des Landrates schränkt das öffentliche Leben im Unstrut-Hainich-Kreis zum wiederholten Male ein. Betroffen davon sind vor allem private Feiern und öffentliche Veranstaltungen, aber auch die Kulturangebote. So muss die Besucherzahl bei Konzerten und Aufführungen aktuell auf 50 Personen beschränkt werden. Das gilt vorerst bis zum 8. November. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Der Veranstaltungskalender in Bad Langensalza sei bis dahin nicht übermäßig voll, sagt Martina Schnell vom Kulturamt der Stadt. Schon im Sommer wurden Corona-bedingt viele Termine abgesagt. Weil die Zahlen im Landkreis aber weiterhin steigen, müsse zusätzlich einiges überdacht werden.

So stoppte Schnell zum Beispiel den Kartenvorverkauf für den von ihr selbst organisierten Kabarett-Abend mit Andrea Kulka am 13. November im Friederikenschlösschen, um die bisher vorgegebene Besucheranzahl nicht zu überschreiten.

Tagungen werden teilweise ins Internet verlegt

Das größere Problem liege in der Kurstadt bei den Einmietungen, zum Beispiel in das Kultur- und Kongresszentrum (KKZ). Dort standen in den kommenden Wochen einige Tagungen an, die nun entweder in der Personenzahl reduziert, verschoben oder ganz abgesagt werden müssen, sagt Leiter Johannes Hölzer. „Wir sind mit einigen Veranstaltern im Gespräch, die ihr Programm mit einem Live-Stream ins Internet verlegen möchten.“ Dazu würden lediglich die Moderatoren in das KKZ kommen und alle anderen Tagungsteilnehmer online zuschalten.

Im Friederikenschlösschen in Bad Langensalza soll am 13. November Andrea Kulka mit ihrem Kabarettprogramm auftreten. Foto: Daniel Volkmann

Eine Veranstaltung trifft die neue Allgemeinverfügung des Landkreises besonders hart, berichtet Hölzer. Wie schon im vergangenen Jahr wollten am kommenden Samstag Deutschlands beste Bodybuilder in Bad Langensalza um den Titel des Deutschen Meisters kämpfen.

Genauso ergeht es den U22-Boxern mit ihrer Deutschen Meisterschaft, die sie am Dienstag in der Sporthalle der Beruflichen Schulen in Mühlhausen abhalten wollten. Beide Veranstaltungen mussten abgesagt werden.

An den geplanten Kulturveranstaltungen wolle man in der Kreisstadt aber trotz der Allgemeinverfügung festhalten, heißt es auf Nachfrage aus dem Rathaus. Im Fokus stehe dabei immer die Sicherheit der Besucher. So werden bei den anstehenden Orgelkonzerten in der Marienkirche die Plätze von 56 auf 50 reduziert, das Silvesterkonzert wird wegen der hohen Nachfrage zweigeteilt – das erste Konzert soll demnach um 16 Uhr, ein zweites um 18 Uhr gespielt werden. Auch die Veranstaltungen zu den Jüdisch-israelischen Kulturtagen in der Mühlhäuser Rathaushalle sollen planmäßig stattfinden.

Genauso wie der Tag des Ehrenamtes am 13. November in der Kulturstätte am Schwanenteich. Unter dem Motto „Zusammenhalt trotz Abstand“ sollen dort Ehrenamtliche ausgezeichnet werden – wenn auch mit weniger Zuschauern. Abgesagt ist hingegen der Kirmesbürgermeister-Ball. Weil auch die Mühlhäuser Stadtverwaltung nicht von einer zeitnahen Lockerung der Maßnahmen ausgeht, habe man die Veranstaltungsplanung bis zum Jahresende auf die aktuellen Bestimmungen angepasst.

Allerdings kündigte das Landratsamt am vergangenen Freitag an, gegebenenfalls zu Beginn der Woche eine neue Allgemeinverfügung zu erlassen, die private und öffentliche Feiern und Veranstaltungen weiter einschränken könnte.