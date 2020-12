Bad Langensalza: Weihnachten mit Gaby Albrecht abgesagt

Das Konzert Weihnachten mit Gaby Albrecht, das am Sonntag, 13. Dezember, im Kultur- und Kongresszentrum stattfinden sollte, muss wegen des aktuellen Veranstaltungsverbots ausfallen. Bislang ist laut Veranstalter kein Ersatztermin geplant.

Wer eine Eintrittskarte gekauft hat, könne diese persönlich bei der Vorverkaufsstelle, an der sie gekauft wurde, gegen einen Wertgutschein umtauschen. Außerdem können Tickets per Post an den Ticketshop Thüringen in der Gottstedter Landstraße 6 in 99092 Erfurt zum Erhalt eines Gutscheins geschickt werden.

Es gilt zu beachten, dass die Karten erst nach dem Veranstaltungstermin am 13. Dezember, aber innerhalb von vier Wochen umgetauscht werden müssen. Der Gutschein sei dann ab dem Tag des Erhalts drei Jahre gültig und könne für weitere Veranstaltungen der Hainich Concerts GmbH eingelöst werden.

Aufgrund der momentanen Situation bittet der Veranstalter um Geduld und Verständnis für längere Wartezeiten beim Umtausch. Sobald der Vorverkauf für neue Veranstaltungen in Bad Langensalza eröffnet bzw. fortgesetzt werde, werde die Hanich Concerts GmbH dies bekannt geben.

Weitere Informationen im Internet unter: www.hainich-concerts.de