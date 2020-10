Bad Langensalza: Wenn Kunden das Tier kennen, das zur Wurst wird

Sechs reine thüringische Projekte und ein ländergreifendes bewerben sich um Fördermittel des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, darunter eines aus dem Unstrut-Hainich-Kreis. Das Ministerium hat das Programm „WIR! – Wandel durch Innovation in der Region“ ausgelobt, das Anstoß für neue regionale Bündnisse und einen nachhaltigen innovationsbasierten Strukturwandel in allen strukturschwachen Regionen Deutschlands geben soll.

Regional First – so heißt das Projekt vom 100 Mitarbeiter großen Forschungszentrum für Medizintechnik und Biotechnologie aus Bad Langensalza (FZMB). Dabei geht es um neue Technologien für regionale Wertschöpfungsketten in der Lebensmittelproduktion.

Ziel: Regionale Ketten der Wertschöpfung

Konkretes Ziel ist es, nachhaltige regionale Wertschöpfungsketten in der Lebensmittelproduktion aufzubauen. Durch neue Geschäftsmodelle sollen auch kleine Betriebe stärker in die regionale Versorgung eingebunden werden. Dabei nimmt die Idee von Containerlösungen immer konkretere Züge an. Dabei arbeitet das Institut zusammen mit der Fachhochschule in Nordhausen und der Innovationsagentur Promotool aus Berlin. Aus 130 Bündnissen, die bis 1. Februar 2020 eine Skizze eingereicht haben, hat das Ministerium zunächst die überzeugendsten 44 Bewerbungen ausgewählt. Diese erarbeiten nun in der Konzeptionsphase auf ihren spezifischen Innovationsfeldern regionale Innovationskonzepte. Im Anschluss an die Förderung dieser intensiven Phase der Strategiearbeit können etwa 25 Bündnisse in die etwa sechsjährige Umsetzungsphase starten.

Für die Konzeptphase können Bündnisse bis zu drei Vorhaben mit einer Fördersumme von insgesamt bis zu 250.000 Euro beantragen.

Dirk Barnewitz, der Geschäftsführer des FZMB, ist überzeugt davon, in die nächste Runde zu kommen – und auch davon, dass das Projekt auch nach Abschluss der Förderphase funktioniert.

Das Projekt vereine regionale Verbundenheit und einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck. „Die Verbraucher, auch hier in der Region, entwickeln dafür zunehmend eine Sensibilität“, meint Matthias Baum, Projekt-Controller beim FZMB. Wer hier in der Region Landwirtschaft betreibt, müsse einträglich davon leben können.

Eine Idee, die dabei helfen kann, ist eine Containerlösung. „Zum Pasteurisieren muss die Milch über Hunderte Kilometer gefahren werden. Warum also nicht die Technik des Pasteurisierens in einem Container anbieten?“, fragt Barnewitz und kann sich den Ablauf auch bei der Schlachtung vorstellen. Auch da seien derzeit die Wege noch viel zu weit. „Da bekäme der Bauer dann auch mit 100-prozentiger Sicherheit das Fleisch in die Wurst, was er zuvor aufgezogen hat.“

50 Partner in der Regionsollen gefunden werden

Der FZMB-Geschäftsführer meint: „Bestenfalls kennt der Kunde das Schwein, aus dem seine Wurst ist.“Um die Containerlösungen zu entwickeln, brauche es die Zusammenarbeit mit Anlagenherstellern. Die Preise für Milch und Fleisch würden zwar leicht über industriell hergestellten Lebensmitteln liegen, „doch die Menschen wollen Qualität“, meint Matthias Baum.

Derzeit werden, so Baum, „Gespräche mit Unternehmen der Region geführt, um Netzwerke zu schaffen.“ Die ersten Reaktionen sind nach Aussage von Thomas Rüsch von der Innovationsagentur Promotool aus Berlin „überraschend positiv“. 18 Unternehmen, Kommunen und Vereine hätten sich bereits zu einem Letter of Intend bekannt. Bis Mai will man nach Aussage von Rüsch 40 bis 50 Partner gefunden haben.