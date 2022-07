Bad Langensalza: Ziviler Widerstand in Russland als Thema

In der Galerie im Schloss Dryburg findet der nächste Englisch-Salon des Vereins Spuren in Bad Langensalza. statt

Bad Langensalza. Ein Student hält am 28. Juli einen englischen Vortrag in der Galerie im Schloss Dryburg.

Zum nächsten Global Salon, dem wöchentlichen Englischkurs des Vereins Spuren in Bad Langensalza, ist ein junger Studenten aus Russland als Redner zu Gast. Mikhail wird am Donnerstag, 28. Juli um 17 Uhr in der Galerie Dryburg, Schlosshof 1, über den zivilgesellschaftlichen Protest gegen die Regierung in Russland sprechen. In dem englischsprachigen Vortrag geht es darum, wie sich eine solche Bewegung von unten her bildet.