Bad Langensalza: Zwölftklässler des Salza-Gymnasiums präsentieren Seminarfacharbeiten

Bad Langensalza. Die Zwölftklässler des Salza-Gymnasiums in Bad Langensalza haben ihre Seminarfacharbeiten der Öffentlichkeit präsentiert. So verlief die Veranstaltung.

Für die sieben besten Gruppen der ersten Abiturprüfungen in Bad Langensalza war am frühen Donnerstagabend ein besonderer Zeitpunkt gekommen. Beim „Abend der Wissenschaften“ haben die Schülerinnen und Schüler der zwölften Klasse des Salza-Gymnasiums ihre Seminarfacharbeiten der Öffentlichkeit präsentiert.

Im Vorfeld war die Aufregung bei den jungen Menschen noch zu spüren. Schnell wurden noch untereinander letzte Details zum Vortrag besprochen, während sich die Aula im Salza-Gymnasium mit interessierten Eltern, Geschwistern und Großeltern füllte. Hier und da wurde auch noch ein leises „Toi, toi, toi“ zugeflüstert.

Eine Wertschätzung für Arbeit und Fleiß

Bevor es mit den Vorträgen losgehen konnte, begrüßte der Schulleiter des Salza-Gymnasiums, Ahmed Eltahir, zunächst alle Interessierten. „Dieser Abend ist auch eine Wertschätzung für die Schüler“, so Eltahir. „Die Kolloquien sind mit einem sehr großen Maß an Fleiß entstanden.“ Der „Abend der Wissenschaften“ solle deswegen auch den Eltern die Möglichkeit geben, das Endergebnis der Seminarfacharbeiten sehen zu können.

Die Gebiete der Vorträge waren bunt gemischt. Während in der Aula über den Vergleich zwischen Heilpraktikern und Allgemeinmedizinern gesprochen wurde, kamen in den angrenzenden Räumen unter anderem die Themen Artenschutz des Feldhamsters in Deutschland, die Altenpflege und Kurkuma als Heilpflanze zur Sprache. Und auch, wenn die Aufregung zu Beginn unter den Schülerinnen und Schüler noch zu spüren gewesen war, dann war sie ziemlich bald wie weggefegt und sie führten souverän und professionell durch ihre Präsentationen.