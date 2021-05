Bad Langensalzaer Bäcker-Original

Bad Langensalza. An Bad Langensalzas Marktkirche gab es einst ein Backhaus. Es wurde 1430 gebaut und gehörte damit zu den ältesten in der Stadtgeschichte.

An Bad Langensalzas Marktkirche gab es einst ein Backhaus. Es wurde 1430 in der Altstadt bei der Marktkirche 7 gebaut und gehört damit zu den ältesten in der Stadtgeschichte.

Dietrich Czan war in diesem Backhaus der erste Bäckermeister. Backhäuser gehören zu dieser Zeit stets dem Landesherren. Da der Kurfürst zu von Sachsen Geld benötigte, verkaufte er das Haus im Jahr 1558 an die Stadt.

August Rutsch kaufte das Grundstück samt Haus dann 1893. Seine Spezialitäten waren Zwiebelkuchen und sogenannte Kümmelplatze. Sein Sohn Paul übernahm 1925, Enkel Erich 1948.

Erichs Oma Frieda war ein Langensalzaer Original, sie verkaufte am liebsten Brötchen. Wollte ein Kunde welche kaufen, griff Frieda immer mit beiden Armen tief in den Holztrog. Bevor sie die Brötchen auf den Ladentisch legte, rieb sie sie mit der Unterseite aneinander und sagte: „Ofenfrisch, die glänzen wie ein Affenärschchen.“

Mit dem Bäckermeisterehepaar Erich und Else Rutsch endete dann schließlich die Ära des Backhauses an der Marienkirche in der Stadt Langensalza.