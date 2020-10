Aschara. Der Städtische Chro Bad Langensalza gibt am 18. Oktober ein Herbstkonzert bei freiem Eintritt.

Bad Langensalzaer Chor singt in Ascharaer Kirche

Zu einem kleinen Herbstkonzert lädt der Städtische Chor Bad Langensalza am Sonntag, 18. Oktober. Es beginnt um 16 Uhr in der St.-Petri-Kirche in Aschara. Mit einer Mischung aus bekannten und raren Volksliedern, beschwingten Melodien und berührenden Weisen wolle der Chor unter Leitung von Thomas Riede aufwarten, hieß es. Trotz der Corona-Pandemie habe das Ensemble seit Juli wieder geprobt und freue sich nun, das Ergebnis zu präsentieren. Der Eintritt zum Konzert ist frei.