Bad Langensalzaer Fundstück (279): Bierausschank „Zur Eule“

Der einstige Bierausschank „Zur Eule“ stand bis 1862 am Töpfermarkt Ecke Hufelandstraße. Das Bild stammt von 1919 und zeigt einen Eisenwaren-Handel.

Bad Langensalza. In der historischen Serie wird diesmal der einst beliebte Bierausschank „Zur Eule“ vorgestellt.

Der Bierausschank „Zur Eule“ stand bis 1862 am Töpfermarkt Ecke Hufelandstraße. Das Bild stammt von 1919 und zeigt einen Eisenwaren-Handel. Die Langensalzaer fühlten sich durch den Gastwirt Johann Christian Hentschel und seine Geschichten vom fürstlichen Hof stets angezogen.

Ihn hatte 1742 die verwitwete Hausbesitzerin der „Eule“ geheiratet. Hentschel war zuvor als Hofkellner und Weinküfer am Herzoglichen Schloss in Weißenfels tätig. Seit 1746 lebte übrigens die verwitwete Herzogin Friederike von Sachsen-Weißenfels auf Schloss Dryburg in Langensalza. 1775 verstarb sie 60-jährig.