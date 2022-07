Bad Langensalzaer Kleingärtner feiern 30. Verbands-Geburtstag

Bad Langensalza. Am 6. August gibt es in einigen Mitgliedsanlagen Kulinarisches, Unterhaltung und Raum für Gespräche für alle Interessierten.

Die Feier zu seinem 30. Geburtstag musste der Kleingärtner-Verband Bad Langensalza zwei Jahre lang verschieben. Nun wird das Fest nachgeholt. Am Samstag, 6. August, laden mehrere Mitgliedsanlagen des Verbands alle Interessierten ein zum Schauen, Reden, Essen, Trinken und auch für Kinder gibt es Angebote. Eine Tanzveranstaltung am Abend soll den Tag krönen.

Los geht es um 10 Uhr mit der Eröffnung auf dem Jahnplatz. Kurze Grußworte und Ehrungen stehen auf dem Plan. Die prominenten Gäste – erwartet werden unter anderem Landrat, Bürgermeister und Vertreter des Landesverbands – besuchen dann die Anlagen am Illebener Weg, die 50-jähriges Bestehen feiert, und die Am Sülzenberg, die ihren 100. Geburtstag begeht.

Neugierige Besucher sind willkommen

Frühschoppen gibt es ab 11 Uhr in der Anlage Unstruttal, Mittagessen ab 12.30 in der Anlage Kammgarnwerke und Kaffee und Kuchen ab 14.30 Uhr am Illebener Weg. In den Gärten gibt es auch Kreativ-Angebote und Spiele für Kinder. Für die Tanzveranstaltung mit Alleinunterhalter und Disco am Abend im Taubental muss im Vorfeld eine Eintrittskarte erworben werden.

Die Vorsitzende des Bad Langensalzaer Verbands, Marlis Teichmann, hofft, auch Neugierige anzulocken. Der Tag diene dem Austausch und Kennenlernen der Kleingärtner untereinander, sei aber ausdrücklich öffentlich für alle Interessierten. Sie hoffe, das Kleingartenwesen mehr ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Der Bad Langensalzaer Verband hat 22 Mitgliedsanlagen mit rund 1200 Parzellen.

Karten für Tanzveranstaltung (nur Vorverkauf, keine Abendkasse) unter Telefon: 0173/5967409