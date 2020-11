Deutschlands Rolle in der Welt ist Thema eines Bürgerrats, in dem auch Menschen aus Bad Langensalza mit diskutieren werden (Symbolfoto).

Bad Langensalza. Auswahlverfahren für Diskussionsrunde per Zufall.

Bad Langensalzaer mit in Bürgerrat

Menschen aus bundesweit 84 Gemeinden sollen per Los für einen Bürgerrat ausgewählt werden, der sich mit Deutschlands Rolle in der Welt beschäftigt. Aus Bad Langensalza wurden dafür per Zufallsstichprobe 40 Adressen gezogen. Das teilte der Verein „Mehr Demokratie“ mit.

Aus ganz Thüringen seien insgesamt 94 Menschen zu dem politischen Experiment unter der Schirmherrschaft von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble eingeladen. Im Januar und Februar sollen demnach 160 ausgeloste Bürgerinnen und Bürger an zehn Tagen über Deutschlands Außenpolitik diskutieren. Dabei werden sie von Fachleuten beraten. Die Teilnehmer werden in einem mehrstufigen Verfahren ausgewählt, um für das ganze Land repräsentativ zu sein. Bürgerräte sind ein Instrument der direkten Demokratie.