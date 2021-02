Bad Langensalzaer müssen Wege zu Mülltonnen frei machen

Die Abfallwirtschaftsbetriebe des Landkreises leeren laut einer Mitteilung nur die Mülltonnen, die für die Mitarbeiter und Fahrzeuge auch zugänglich sind. Deshalb weist die Stadtverwaltung Bad Langensalza darauf hin, dass Anwohner selbst dafür sorgen müssen, dass die Wege zu ihren Mülltonnen frei sind. Auch am Donnerstag werden nur die Tonnen geleert, die an einer zugänglichen Stelle abgestellt wurden. „Die Müllwerker werden die Tonnen nicht über die Schneehügel heben“, heißt es.Außerdem müsse darauf geachtet werden, dass Passanten die Gehwege trotz abgestellter Mülltonnen weiter nutzen können. Zwar sei der städtische Bauhof und beauftragte Unternehmen weiterhin dabei, den Schnee von den Straßen und Gehwegen zu räumen und so den Müllfahrzeugen freie Fahrt zu gewährleisten. Viele Schneehügel versperren aber weiterhin den Zugang zu den Gehwegen und damit zu den Tonnen. Insbesondere betrifft das laut Stadtverwaltung folgende Straßen:

Langer Rasen 10-14, Lessingstraße, Goethestraße, Böhmenstraße, Straße des Friedens, Thamsbrücker Straße, Thamsbrücker Landstraße, Puschkinstraße, Ostsiedlung, Gutbierstraße, Mauergasse, Am Sportplatz, Gutenbergstraße, Am Jüdenhügel, Hüngelsgasse, Burggasse, Niederhöfer Straße, Neustädter Straße, Unterm Berge 2-27, Karlstraße, Schloßhof / Belieferungsstraße, Vor dem Schlosse, Jüdengasse, Kepfe, Friedrich-Mann-Straße, Hufelandstraße, Kornmarkt, Neue Gasse, Erfurter Straße 31, Herrenstraße, Entenlaich, Travertinstraße, Winkelgasse, Lange Brüdergasse, Greußengasse, Salzstraße, Döppingstraße.