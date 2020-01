Bad Langensalzaer Ortsteile legen ihre Prioritäten fest

Welche Vorhaben der Dorferneuerung sollen in diesem Jahr in Aschara, Eckardtsleben und Illeben umgesetzt werden? Der städtische Bauausschuss legte dafür die Prioritäten fest; und richtete sich nach dem Willen der drei Ortsteile, die als Dorfregion Südost gemeinsam im Förderprogramm sind.

Bis spätestens 15. Januar muss die Stadt ihre Wünsche für dieses Jahr beim zuständigen Amt für Flurneuordnung melden, samt der Rangfolge. Die Ortsteilräte und Ortsbürgermeister hätten sich selbst auf eine Rangliste geeinigt, sagte Bau-Fachbereichsleiter Gerrit Haase. So steht an erster Stelle die Sanierung des Fußwegs zur Brückenschule in Aschara. Dann folgt das Dorfgemeinschaftshaus in Illeben, dann das in Eckardtsleben und an vierter Stelle das Bürger- und Feuerwehrgerätehaus in Aschara.

Der Schulweg brauche dringend eine Sanierung. Denn der nahe Bachlauf sei aus dem Bett geraten, so dass ein Einbruch des Hangs drohe, auf dem der ohnehin marode Weg verläuft. Den Bach müsse man auf jeden Fall wieder in sein altes Bett bringen, sagte Haase. 305.000 Euro werde dies samt dem Fußweg wohl kosten.

Die weitere Sanierung des Bürgerhauses in Aschara, an das das neue Feuerwehrgerätehaus angebaut wird, ist ebenfalls geplant. Für dieses Jahr werden weitere 436.000 Euro beantragt.

In Illeben soll es 2020 am Vereins- und Bürgerhauses vorangehen. Ein Fahrstuhleinbau und die Außenanlagen stehen auf der Wunschliste. Kosten: rund 361.000 Euro.

Auch die Sanierung des Bürgerhauses in Eckardtsleben soll vorankommen, ebenso soll der Neubau des benachbarten Gerätehauses vollendet werden. 373.000 Euro werden dafür beantragt.

Klettstedt, seit 2019 Ortsteil von Bad Langensalza, ist ebenfalls in der Dorferneuerung, allerdings mit der Region Seltenrain im Gebiet der VG Bad Tennstedt. Auf der Wunschliste hat das Dorf den behindertengerechten Zugang zum Saal (52.000 Euro) und die Sanierung des Löschteichs für 150.000 Euro. Über die Priorität entscheiden letztlich die Seltenrain-Orte.