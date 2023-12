Bad Langensalzaerin fährt wegen Waffenteilen unter Drogen zur Polizei

Unstrut-Hainich-Kreis Eine 26-jährige Frau aus Bad Langensalza gab an, in ihrem Kleiderschrank Waffenteile gefunden zu haben. Warum sie sich nun wegen drei Verstößen verantworten muss.

Wegen drei Verstößen muss sich eine 26-jährige Frau aus Bad Langensalza nun verantworten. Sie war am Samstag auf der Wache der Polizei in Mühlhausen erschienen und gab an, dass sie im Kleiderschrank ihrer Wohnung Waffenteile eines Revolvers gefunden hat.

Bei der Sicherstellung der Waffenteile bemerkten die Beamten, dass die Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Da sie mit ihrem Auto von Bad Langensalza nach Mühlhausen gefahren war, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Aber im Krankenhaus Mühlhausen leistete sie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, so dass diese unter Zwang durchgeführt werden musste. Anschließend wurde der Pkw-Schlüssel sichergestellt und die Frau durfte wieder nach Hause.

Die Polizei leitete Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, einer Trunkenheitsfahrt und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein.