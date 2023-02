Bad Langensalzer Wirt spendiert Senioren ein Essen

Toni Hyseni hat den Menschen in der Awo-Tagespflege in Bad Langensalza Gulasch mit Klößen und Rotkohl spendiert.

Bad Langensalza. Der Bad Langensalzaer Wirt ist für sein großes Herz bekannt. Nun hat er die Seniorinnen und Senioren der Awo-Tagespflege in der Kurstadt mit einem Essen überrascht.

Ein Essen hat der Wirt Toni Hyseni den Menschen der Tagespflege im Haus „Lebensträume“ in Bad Langensalza spendiert. Mit Gulasch, Klößen und Rotkohl wollte er den Seniorinnen und Senioren in der Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt (Awo) am Dienstag etwas Gutes tun.

Eigentlich sollte es das Essen schon in der Weihnachtszeit geben, doch da fand sich kein passender Termin. Nun erfüllte der Bad Langensalzaer Gastronom, der für sein großes Herz bekannt ist, sein damals gegebenes Versprechen und fuhr die Lieferung auch persönlich aus. 15 Seniorinnen und Senioren werden derzeit in der Tagespflege betreut. Für sie war die Überraschung eine willkommene Abwechslung.