Bad Tennstedts Tourist-Information verteidigt I-Marke

Bad Tennstedt. Bad Tennstedts Tourist-Information darf weitere drei Jahre die I-Marke tragen, die ihr Qualität bescheinigt. Mit zwei Dingen hat sie vor allem punkten können.

Die Tourist-Information in Bad Tennstedt ist erneut vom Deutschen Tourismusverband (DTV) mit der I-Marke ausgezeichnet worden. Damit hat sie das Siegel verteidigt, das ihr unter anderem sehr gute Beratungsqualität bescheinigt. Nun darf die Tourist-Information weitere drei weitere Jahre mit der Auszeichnung werben.

40 Kriterien prüft der Deutsche Tourismusverband vor der Vergabe der Marke. Vor allem geht es um den Service wie Informationen zu Veranstaltungen. Aber auch die Qualifizierung des Personals oder die Ausstattung der Tourist-Information gehören zu dem Qualitätscheck.

„Vor allem unsere Zusatzveranstaltungen wurden sehr gelobt“, sagen Tourist-Information-Leiterin Stephanie Mayer und Mitarbeiterin Melanie Haberstolz. Zum Beispiel kam der Makramee-Kurs gut an, in dem mit der Knüpftechnik Hängeampeln gestaltet wurden. Daher ist am 21. April eine Neuauflage geplant.

Heimat- und Brunnenfest soll diesmal drei Tage dauern

Demnächst steht der Kreativ-Kurs „Kränze gestalten“ am 24. März im Programm. Einen Testlauf wagt die Tourist-Information am 31. März mit dem Informationsabend „Vorsorgen statt Verdrängen“, wo es um Bestattungen und Trauerbewältigung geht.

Laut Mayer und Haberstolz hat die Tourist-Information inzwischen auch bei den regionalen Produkten aufgeholt. Neu ist etwa die Kooperation mit Ilkas Seiferei in Mühlhausen, die eine Seife speziell mit dem Stadtlogo fertigt.

„Viele sehen gar nicht, wie viel Arbeit dazugehört“, so Mayer und Haberstolz. Denn die Tourist-Information organisiert auch die Feste wie das Heimat- und Brunnenfest im Juni, das sich diesmal über drei Tage erstrecken soll.