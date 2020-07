Bad Langensalza. Das Awo-Jugendzentrum in Bad Langensalza startet mit einem bunten Programm in die Ferien. Das sind die Highlights:

Badbesuche und Kino mit dem Jugendzentrum in Bad Langensalza

Für die Sommerferien hat das Jugendzentrum Grenzenlos des Awo-Regionalverbandes Mitte-West-Thüringen ein buntes Programm zusammengestellt.

Laut Mitteilung sind in der ersten Ferienwoche unter anderem ein Ausflug ins Schwimmbad Kirchheilingen (20. Juli) und ein Pizza-Kichtag (23. Juli) geplant. Der Kurs „Wir bauen Palettenmöbel“ ist in zwei Teile am 21. und 22. Juli gesplittet.

In der zweiten Ferienwoche stehen unter anderen am 28. Juli ein Fotoshooting und am 31. Juli „Von den Großen lernen“, mit Besuch von Niklas Wellendorf, im Plan.

In der dritten Ferienwoche bleibt das Jugendzentrum geschlossen, bevor die vierte Woche am 10. August mit einem Ausflug ins Schwimmbad Dachwig beginnt und am 14. August mit dem Sommerkino ausklingt. In den letzten beiden Wochen gibt es einen Besuch im Affenpark Straußberg (19. August) und ein Lagerfeuer (25. August).

Für Ausflüge und Kino wird ein kleiner Beitrag erhoben, der Rest ist kostenlos. An Ausflugstagen bleibt das Zentrum geschlossen, ansonsten ist das Haus zu den regulären Zeiten geöffnet.

Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung unter Tel.: 03603/3983022 oder per E-Mail an: jz.grenzenlos@awo-mittewest-thueringen.de erforderlich.