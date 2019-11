Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bäckerei und Fleischerei von Einbrechern heimgesucht

In der Nacht zu Dienstag stellte ein Zulieferer einen Einbruch in die Verkaufsräume eines Bäckerei- und eines Fleischereigeschäftes in der Holzthalebener Straße in Menteroda fest

. Der oder die Täter drangen über ein Fenster gewaltsam in die Geschäfte ein. Aus der Fleischerei erbeuteten die Täter Waren im Wert von ca. 200 Euro, aus der Bäckerei nahmen die Unbekannten Bargeld mit. Wer hat etwas beobachtet?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.