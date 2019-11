Im Mühlhäuser Ortsteil Seebach wurde am Freitagnachmittag für jedes neugeborene Baby ein Baum gepflanzt. Im Bild sind: Elisa und Daniel Gebhardt, Yves Langer, Mandy Oehmler und Thomas Schreiber, sowie Ortsteilbürgermeisterin Beatrice Gebhardt (CDU).

Drei stämmige Winterlinden wurden am Wochenende an der Dorlaer Straße im Mühlhäuser Ortsteil Seebach gepflanzt.

Bäume für neugeborene Babys in Seebach gepflanzt

Drei stämmige Winterlinden wurden am Wochenende an der Dorlaer Straße im Mühlhäuser Ortsteil Seebach gepflanzt. Beatrice Gebhardt (CDU), ist Bürgermeisterin im Ort. Sie hat sich vorgenommen, für jedes neugeborene Kind einen Baum im Dorf zu pflanzen. Gemeinsam mit den Eltern Elisa und Daniel Gebhardt, Yves Langer, Mandy Oehmler und Thomas Schreiber wurden die Bäume in den Boden gesetzt. Eine Winterlinde kostet gut 100 Euro. „Für meine Arbeit als Ortsteilbürgermeisterin bekomme ich eine Aufwandsentschädigung, gern möchte einen Teil des Geldes einsetzen und für jedes Neugeborene aus unserem Dorf einen Baum spendieren“, erklärt Beatrice Gebhardt (rechts).