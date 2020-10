Bäume zum Gedenken im Unstrut-Hainich-Kreis

Gedenk-Bäume werden zum Tag der Deutschen Einheit in Teilen des Unstrut-Hainich-Kreises gepflanzt. Das hat der CDU-Kreisverband beschlossen. Der Ortsverband Herbsleben hat die Pflanzung bereits am Donnerstag vorgenommen.

Am Freitag werden die Bäume in Schierschwende und Volkenroda gesetzt. Direkt am Feiertag, 3. Oktober, gibt es Pflanzungen in Bad Tennstedt, Bad Langensalza, Mühlhausen, Eigenrieden, im Unstruttal und in der Landgemeinde Unstrut-Hainich. Der Ortsverband Weinbergen will in jedem der vier Ortsteile Bäume pflanzen. 30 Jahre Einheit bedeuten auch 30 Jahre Einsatz für die Freiheit und ehrenamtliches Engagement, so der Kreisvorsitzende Jonas Urbach.

„Unser Dank gilt denjenigen Bürgerinnen und Bürger, die dazu beigetragen haben, die friedliche Wiedervereinigung Realität werden zu lassen.“ Die Vorsitzende des CDU-Stadtverbands Bad Langensalza, Jane Croll, die die Vorstandsmitglieder für diese Idee begeistern konnte, fügt hinzu: „Zusätzlich kann damit auch die CDU einen kleinen Beitrag für die Umwelt leisten.“