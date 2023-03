Bahnbrücke für B 247 bei Bollstedt wird gebaut (mit Video)

Bollstedt. Bei Bollstedt erhält die neue Bundesstraße eine Anbindung nach Mühlhausen. Eine andere Straße wird dafür zurückgebaut.

Zwischen Bollstedt und Höngeda wird gerade eine Brücke über die Bahnstrecke Erfurt-Leinefelde gebaut. Die neu gebaute Bundesstraße 247 führt hier voraussichtlich ab Sommer 2025 östlich der Bahnlinie (rechts im Bild) entlang. An diesem Knotenpunkt gelangen Verkehrsteilnehmer dann über die Bahnbrücke und eine Anbindung nach Mühlhausen, unterhalb der ehemaligen Deponie Aemilienhausen.

Bau der Bahnbrücke für die B247

Die jetzige Landstraße von Höngeda nach Bollstedt (links im Bild) wird zurückgebaut. Bei einer öffentlichen Ortsteilratssitzung am Montag, 13. März, 19.30 Uhr, in der Schenke in Bollstedt informieren Vertreter der Planungsgesellschaft Deges über den Ausbau in diesem Bereich.