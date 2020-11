Bald Wasserstoff aus Bad Langensalza für Regionalbusse?

Aus dem ohnehin innovativen Projekt „Power to X“, das ein Investor im Bad Langensalzaer Gewerbegebiet Nord plant, könnte nun ein bundesweites Modellprojekt werden für umweltfreundliche Mobilität. Denn es passt in neue Nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Derzeit laufen Feinarbeiten am Konzept, dann geht es vor allem um Fördermittel. Ein Baubeginn sei noch dieses Jahr möglich, sind sich alle Beteiligten einig.

Eine entscheidende Voraussetzung für das Gelingen sei, dass die Politik beim Wasserstoff nicht nur Konzerne und Großprojekte, sondern auch zukunftsweisende lokale Initiativen fördere. Das sagt Sebastian Stießel vom Fraunhofer-Institut Oberhausen. Er arbeitet derzeit mit dem Power-to-X-Investor Hubert Loick und mehreren Akteuren im Unstrut-Hainich-Kreis zusammen, um das Vorhaben umzusetzen.

Das Ziel: Im Gewerbegebiet Nord soll eine Solaranlage Strom erzeugen, mit dem per Elektrolyse Wasserstoff gewonnen wird. Damit kann die wetter- und tageszeitabhängige Energie gespeichert und passend zum Bedarf zur Verfügung gestellt werden.

Das Projekt ist schon über zwei Jahre alt. Zuerst war geplant, den Wasserstoff aus Tanks ins Erdgasnetz einzuspeisen. Die Stadtwerke standen als Partner bereit, Gespräche liefen auch mit Firmen im Gewerbegebiet. Im Sommer 2019 beschloss der Stadtrat endgültig, Loick 15 Hektar Land zu verkaufen und zu verpachten. Inzwischen war auch geklärt, dass sich das Projekt mit dem Erhalt des benachbarten Flugplatzes und der geplanten Erweiterung des Gewerbegebiets verträgt.

Elektrolyse-Anlagen zerlegen mit Strom Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Hier eine solche Anlage in Herten, Strom aus Windkraft nutzt. Foto: Rainer Raffalski

Ende 2019 waren die Verträge unter Dach und Fach. Es folgt der Bebauungsplan, den der Investor beauftragen und bezahlen muss. Der beschäftigte mittlerweile mehrfach die städtischen Gremien, lag öffentlich aus und ist nun in der Endphase. Im Dezember soll er vom Stadtrat endgültig beschlossen werden, sagte Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos). Dann müsse der Bauantrag folgen, den Loick aber schon jetzt einreichen könne.

Unterdessen war die milliardenschwere Wasserstoffstrategie des Bundes gestartet. Und im Juni gab das Thüringer Umweltministerium 20.000 Euro Förderung an die Regionalbusgesellschaft (RGB) des Kreises für eine Studie zur Umstellung ihrer Flotte auf Wasserstoff.

So fügte sich eins ins andere: Die Einspeisung ins Erdgasnetz bleibe zwar Thema, „aber wir sind inzwischen stark auf das Thema Mobilität umgeschwenkt“, sagt Sebastian Stießel. Loick arbeitet sowohl mit dem Fraunhofer-Institut in Oberhausen zusammen, das sich mit nachhaltiger Energie befasst, als auch mit dem in Dresden. Dort forscht man an neuen Batterien, wie sie etwa in Jena entwickelt werden. Auch sie würde Loick auf der Anlage in Bad Langensalza gerne nutzen und testen.

Für eine Wasserstoff-Tankstelle brauche man indes die nötigen Abnehmer, möglichst in der Nähe, sagt Stießel. Und die wären da: Die Regionalbus-GmbH (RGB) hat einen Stützpunkt mit einem guten Dutzend Bussen im Gewerbegebiet. Dort sitzt auch die Firma „Salza-Tours“, die im Auftrag des Kreises den Nahverkehr in und um Bad Langensalza erledigt.

Geschäftsführer Mario König ist von den Wasserstoffplänen genauso angetan wie Gerd Haßkerl, Chef der RGB. Salza-Tours war schon vor Jahren landesweit Vorreiter bei Elektrobussen. Drei sind inzwischen im Einsatz, einer testweise auch über das Kernstadtgebiet hinaus.

Batteriegetriebene Busse seien nicht für längere Überlandlinien geeignet, weiß König. Da wäre ökologisch erzeugter Wasserstoff optimaler. Man stünde als Partner auf jeden Fall für das Power-to-X-Projekt bereit, wenn die Förderbedingungen für neue Busse stimmten, sagt König.

Auch Haßkerl schwärmt von den Möglichkeiten. Die vom Land geförderte Studie zum Wasserstoffeinsatz bei der RBG sei zwar erst Ende November fertig, aber „alle Beteiligten sind sehr gut unterwegs.“ Voraussetzung sei aus seiner Sicht neben Fördermitteln für die Anschaffung der Busse die gute Verfügbarkeit von Wasserstoff. Genau die biete das Projekt in Bad Langensalza. Und auch die Stadt Mühlhausen befasse sich schon mit dem Betrieb einer Wasserstofftankstelle.

Zusammen laufen alle Fäden bei Sebastian Stießel. Er stellt die Unterlagen zum Projekt zusammen und arbeitet am Förderantrag. Dazu gehört auch, den genauen Wasserstoffbedarf am Ort zu ergründen, um die Anlage dimensionieren und letztlich Kapazitäten und Kosten errechnen zu können. Stießel hofft, dass das Projekt samt dem Antrag auf Fördermittel in der Politik Gehör findet. Bisher seien eher große Konzerne und Projekte im Blick.

Aber das Vorhaben in Bad Langensalza sei nachhaltig, weil der Wasserstoff ohne Transportwege direkt am Ort wieder eingesetzt werde, und zwar auch für einen umweltfreundlichen Nahverkehr. Das könne durchaus zum Vorbild für viele andere Regionen werden.