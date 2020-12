Ballhausen sucht Käufer für das alte Gutshaus

Das Gebäude in der Grünstraße war einst ein Gutshaus, das zum Schloss gehörte.

Einen Käufer oder Mieter für das alte Gutshaus in der Grünstraße sucht die Gemeinde Ballhausen. Laut Bürgermeister Uwe-Karsten Saalfeld (parteilos) sei jetzt eine Anzeige im Staatsanzeiger aufgegeben worden. „Wir wissen nicht, was noch auf unsere Gemeinde zukommt“, verweist Saalfeld auf die sich abzeichnenden Ausfälle der Gewerbesteuern in der Corona-Situation.