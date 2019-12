Seebach. Konzert am 28. Dezember im Wasserschloss von Seebach.

Barockmusik und Ausdruckstanz

Vom Himmel hoch, da komm ich her – getanzte Gitarrenmusik zur Weihnachtszeit. Diese Überschrift trägt eine Veranstaltung am Samstag, 28. Dezember, 19.30 Uhr, im Wasserschloss Seebach im Unstrut-Hainich-Kreis.

Zu erleben sind die Tänzerin Sophie Julie und der Gitarrist Roger Tristao Adao.

Eine Fuge von Johann Sebastian Bach habe als Thema das Weihnachtslied „Vom Himmel hoch, da komm ich her“. Darum liege es nahe, ein Weihnachtskonzert mit diesem Stück zu beginnen, heißt es in der Ankündigung. Neben anderen Stücken von Bach stünden Pavanen von Luys Milan, einem spanischen Renaissancemeister, auf dem Programm. Diese passten wegen der Verwendung der Kirchentonarten von ihrer Stimmung her sehr gut in die Weihnachtszeit.

