Basteln für den Frauentag

Zu einem Kreativnachmittag mit ausländischen und deutschen Frauen lädt am 18. Februar das Bildungszentrum für Frauen. Beginn ist um 14.30 Uhr im Mühlhäuser Mehrgenerationenhaus in der Puschkinstraße 8. Thema an diesem Tag ist laut einer Pressemitteilung „Tischdeko zum Frauentag“. Der nächste Kreativnachmittag findet dann am Dienstag, 17. März um 14.30 Uhr im Bildungszentrum für Frauen am Lindenbühl 28/29 statt. Dann stehen kreative Bastelarbeiten für die Osterzeit in Fokus.