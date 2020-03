Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bau des Mühlhäuser Freibades wird teuer

Mühlhausen. Der Bau des Freibads wird eine halbe Millionen Euro teurer als geplant. Dieser zusätzlichen Ausgabe sollen auf der Stadtratssitzung am Donnerstag die Ratsmitglieder zustimmen. Unter denen macht sich Entrüstung breit, dass „wir eben mal so auf die Schnelle über 500.000 Euro entschieden sollen“, hieß es. Denn die entsprechende Beschlussvorlage hatte die Verwaltung erst am Dienstagabend einer kleinen Runde vorgestellt.

Einige Ratsmitglieder sprechen von Nötigung. Es sei „keine Art, wie die Verwaltung mit uns als ehrenamtlichen Stadträten umspringt.“ Die Beschlussvorlage setze die Ratsmitglieder unter Druck, binnen kurzer Zeit über eine halbe Million Euro entscheiden zu müssen. Denn: „Wer jetzt nicht zustimmt, der ist gegen die Eröffnung des Freibades im Juni, provoziert einen Baustopp.“ Deshalb, so ist zu hören, werde die Beschlussvorlage wohl auch vom Rat mitgetragen. Die halbe Million Euro wird nach Aussage von Bürgermeisterin Beate Sill (parteilos) wegen der gestiegenen Baupreise benötigt und weil man die Technik des Kassensystems an die der Thüringentherme anpassen will. Das sagte Sill am Mittwoch auf Anfrage unserer Zeitung. Beide Bäder werden von den Wirtschaftsbetrieben geleitet. Insgesamt kostet der Bau des Freibades nun rund acht Millionen Euro. Sill erwartet, dass die Arbeiten Ende Mai abgeschlossen sind und das Bad im Juni öffnet. Das Tempo, mit dem die Stadtratsmitglieder sich in die Themen einarbeiten müssen, speziell die dichte Abfolge der Termine von Ausschusssitzungen hatte der Vorsitzende der CDU-Fraktion Volker Bade bereits in der vergangenen Ratssitzung im Februar kritisiert. Damals war es ihm vor allem um die dichte Taktung vor der Ratssitzung zum Stadthaushalt gegangen. Ratssitzung: Donnerstag: 5. März, 18 Uhr, Brotlaube