Bauarbeiten am Ammerschen Bärenstübchen beendet

Die Arbeiten am neuen Eingangsbereich samt großzügiger Überdachung, einer Fluchttreppe im Innenhof und dem kindgerechten Treppengeländer im Flur des Kindergartens in Ammern sind abgeschlossen. Gut 150.000 Euro investierte die Gemeinde Unstruttal in den vergangenen Monaten, zwei Drittel davon wurden vom Bund gefördert, erläuterte Bürgermeister Michael Hartung (parteilos). Die alte Treppe habe nicht mehr den Vorschriften entsprochen. Mit dem neuen Bauwerk habe man einen barrierefreien Zugang zu den Garderoben geschaffen. Auch ein Kinderwagenabstellraum war möglich. Zur Einweihung kamen am Dienstagmorgen Architektin Anne Göbel, Wolfgang Haupt vom Arbeiter-Samariter-Bund, Bürgermeister Michael Hartung, Karsten Henning vom Bauamt Unstruttal und Kindergartenleiterin Katrin Brügmann zusammen.