Mit dem Kanalbau gegenüber der Gartenanlage am Ölgraben beginnen die Bauarbeiten an der Hollenbacher Landstraße.

Bauarbeiten in der Hollenbacher Landstraße in Mühlhausen

Am Montag, 9. November, beginnen Bauarbeiten an der Hollenbacher Landstraße. Bis voraussichtlich Mitte Dezember erfolgt der Kanalbau gegenüber der Gartenanlage Am Ölgraben. Dafür wird die Straße vollgesperrt. Von Montag, 30. November, bis voraussichtlich Ende Dezember wird der Gehweg zwischen den Straßen Am Herbstberg und Am Danielsberg erneuert. Dabei kommt es zu einer halbseitigen Straßensperrung. Außerdem soll die Umleitungsstrecke Pfafferöder Landstraße erneuert werden, ebenfalls unter Vollsperrung.