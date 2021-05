Baubeginn für Ortsdurchfahrt Großvargula noch offen

Großvargula. In Großvargula soll demnächst die Ortsdurchfahrt saniert werden, wobei auch Kanalarbeiten geplant sind.

Noch offen ist derzeit der Termin für den Baubeginn der Sanierung der Ortsdurchfahrt in Großvargula, bei der auch das Kanalnetz erneuert wird. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend die Planung an das Ingenieurbüro John & Stolze aus Erfurt vergeben und die Bauarbeiten an die Firma Universalbau aus Mühlhausen.

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 1,5 Millionen Euro. Das Unternehmen Thüringer Energienetze schließt im Zuge der Arbeiten auch die Straße Plan ans Erdgasnetz an. Wie Bürgermeister Marko Wartmann (parteilos) informierte, wird allerdings noch geprüft, ob die Straße Winzer ebenfalls dabei erschlossen wird.

Am Donnerstag, 20. Mai, will zunächst der Abwasserzweckverband Unstruttal-Herbsleben in einer öffentliche Sitzung im kleinen Saal im Rathaus Herbsleben über das Vorhaben informieren. Beginn ist um 19.30 Uhr.