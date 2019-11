Bauern aus dem Landkreis protestieren in Berlin

Mehrere Tausend Traktoren rollen seit Sonntag durch die Republik. Ihr Ziel ist die Hauptstadt. Vor dem Brandenburger Tor in Berlin wollen die Landwirte am Dienstag gegen die aktuelle Agrarpolitik demonstrieren. Auch Bauern aus dem Landkreis sind dorthin unterwegs. Am frühen Montagmorgen machten sich drei Mitarbeiter der Agrargesellschaft Neunheilingen und ein Mechanikerteam des Bollstedter Landmaschinen-Centers auf die gut 400 Kilometer lange Tour.

Im dichten Nebel ging es für den Tross um kurz vor sechs Uhr nach Arnstadt. „Von Thüringen aus starten drei Kolonnen nach Berlin, unsere Fahrer treffen sich in Arnstadt. Von der Polizei abgesichert, geht es gemeinsam mit Kollegen aus Sachsen-Anhalt auf die Autobahn“, erklärt der Geschäftsführer der Agrargesellschaft, Marko Hesse. Bauern aus dem Unstrut-Hainich-Kreis protestieren in Berlin Klappt alles, treffen sich die Demonstranten Montagabend auf einem Spargelhof in Beelitz. Bis zu 6000 Schlepper samt Fahrern werden dort erwartet. Bauern aus Nägelstedt, Großvargula, Sundhausen und Flarchheim beteiligen sich laut Hesse ebenfalls an der Aktion. Ab Arnstadt seien es gut zehn Stunden Fahrt mit den 250 PS starken Schleppern. Die Landwirte können in Unterkünften des Spargelhofs und einer angrenzenden Kaserne übernachten. Am Dienstag soll es dann für alle Landwirte bis in das Berliner Regierungsviertel gehen. Man wolle sich bei der Bundesregierung Gehör verschaffen. Laut Hesse, der Kreisvorsitzender des Bauernverbands ist, geht es den Landwirten um das von der Regierung auf den Weg gebrachte Agrarpaket. Die erneut verschärfte Düngeverordnung und das EU-Außenhandelsabkommen Mercosur würden bei dem Protest thematisiert. Die Abschaffung der Zulassung für einige Pflanzenschutzmittel und der stetig steigende Dokumentationsaufwand sowie Anfeindungen der Landwirtschaft, das habe viele Betriebe an ihre Grenzen gebracht. „Einige Verordnungen und Vorschriften sind mit guter und fachlicher Praxis nicht mehr zu erklären“, sagt Marko Hesse. Schon die Zahl der gemeldeten Demonstranten spreche dafür, dass die Bauern zusammenhalten. Die gesamte Branche würde sich gerade verbünden.