Der erste Tier- und Bauernmarkt der Saison in Kloster Volkenroda ist am Samstag. Im Bild ist Ulrike Köhler vom Kloster.

Bauernmarkt in Volkenroda wird 20 Jahre alt

Volkenroda. Zur Saisoneröffnung werden mehr als tausend Besucher erwartet.

Der Bauernmarkt im Kloster Volkenroda wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. Das Jubiläum soll am 1. April gefeiert werden. Schon Samstag, 4. März, beginnt die diesjährige Bauernmarkt-Saison. Angeboten werden viele Produkte rund um Hof und Garten. Rund 50 Händler stellen immer am ersten Samstag im Monat zwischen 8 und 12 Uhr auf dem Gelände des Klosters aus. Jedes Mal kommen mehr als tausend Besucher.