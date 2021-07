Bauernmarkt startet wieder im Kloster Volkenroda

Volkenroda. Mit Hygienekonzept können die Organisatoren am Wochenende in die Markt-Saison starten.

Saisonstart für den ersten Tier- und Bauernmarkt in diesem Jahr im Unstrut-Hainich-Kreis. Das Kloster Volkenroda lädt dazu am Samstag, dem 3. Juli, von 8 bis 12 Uhr, auf das Gelände ein. Dort soll es die gewohnte Vielfalt an Pflanzen, Blumen, Geflügel und sonstigem Getier geben.

Organisatorin Ulrike Köhler kündigt „alles rund um Haus und Hof“ an. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass Abstandsregeln und ein Hygienekonzept gelten. Das wurde gerade am Freitag vom Gesundheitsamt des Kreises bestätigt, so Köhler. Um Gedränge zu vermeiden, mögen die Besucher mit genügend Zeit und Rücksicht vorbeikommen. Regulär findet der Bauernmarkt eigentlich von März bis Dezember jeden ersten Samstag im Monat statt.