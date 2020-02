Oberdorla. Das Gewächs stammt aus Amerika und ist zum Beispiel in einem Hain in der Wacholderheide am Hainichrand zu finden.

Baum des Jahres im Unstrut-Hainich-Kreis selten

Die Robine ist der Baum des Jahres 2020. Im Landkreis ist sie recht selten. Aber zur Blütezeit im Juni grüßt der Robinien-Hain in der Wacholderheide am Hainichrand in silberweiß schon von Weitem. „Möglich, dass ihn ein Bienenfreund dort gepflanzt hat“, meint Forstamtsleiter Dirk Fritzlar. Genaues sei jedoch nicht bekannt.

Ein Exemplar der stattlichen Bäume musste jüngst gefällt werden. 119 Jahresringe waren zu ermitteln und damit das Jahr der Pflanzung: um 1900. Im Bereich des Forstamtes Hainich-Werratal sei die Robinie so selten, dass man ihr Vorkommen nur aus verbalen Beschreibungen einiger Waldbestände kenne, so Fritzlar. Dabei sei das Holz auf Grund seiner Beständigkeit sehr gesucht. Es werde im Außenbau verwendet, von der Nationalparkverwaltung zum Beispiel für Spielgeräte. Eine der Oberdorlaer Robinien musste jüngst gefällt werden: Laut den Jahresringen stand sie dort seit dem Jahr 1900. Foto: Michael Fiegle Die Baumart sei jedoch durchaus umstritten. In Thüringen steht sie auf der Liste der zu bekämpfenden, sogenannten invasiven Neophyten. „Das sind Pflanzenarten, die auch andere einheimische Baumarten unter gewissen Bedingungen“ verdrängen können“, erklärt Fritzlar. Die Robinie stammt ursprünglich aus den Appalachen, einem Mittelgebirge im Osten der USA. Sie wurde von dem Hofgärtner der Französischen Könige, Jean Robin, um 1600 erstmals in Paris angepflanzt und hat sich seither von dort in Europa ausgebreitet. Der berühmte Schwedische Botaniker Carl von Linné gab dem als Scheinakazie oder Silberregen bekannten Baum schließlich Robin zu ehren den Namen. Nach dem zweiten Weltkrieg waren die Schuttflächen der durch Bomben und Granaten zerstörten Städte ideal für die Ausbreitung dieses Baumes: Er liebt lockere, schutt- und nährstoffreiche Böden. In Thüringen breitete er sich an Bahndämmen aus, zum Beispiel bei Reiser. Stattliche Exemplare sind in Mühlhausen entlang des Stadtmauerrings zu bewundern, aber auch in anderen Garten- und Parkanlagen im Landkreis. In den Wäldern des Hainich und im Werratal wird die Robinie jedoch auch in Zukunft höchstens kleinflächig zum Einsatz kommen. Trotz ihrer Resistenz gegen Trockenheit. Auch angesichts des Klimawandels bleibe der Fokus auf einheimischen Baumarten, sagte der Forstamtsleiter.