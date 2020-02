Baumfällungen am Landgraben sorgen für Unmut in Eigenrieden

Von der Verwahrlosung eines Kulturdenkmals ist die Rede, gar von einer „forstlichen Müllkippe“, die die Forstverwaltung da am Mühlhäuser Landgraben nahe Eigenrieden hinterlassen habe. Es sind scharfe Worte, die die Unterzeichner des offenen Briefes finden. Die Zeilen haben der Angerverein und der Kirchenverein des Ortes verfasst und nun öffentlich gemacht. Die Initiatoren sprechen von etwa 200 Menschen, die den Brief bis jetzt unterschrieben hätten – darunter Privatleute aber auch der Bürgermeister und Gemeinderäte. Sie fordern die Stadt Mühlhausen als Eigentümer dazu auf, ihrer Verantwortung für den Erhalt des Kulturdenkmals gerecht zu werden.

Stein des Anstoßes ist die Ausdünnung des Waldstreifens zwischen der ehemaligen Eigenrieder Warte und dem Hainich. Schon vor einigen Jahren seien dort große Bäume herausgenommen worden, erklärt Harry Urbach, der Vorsitzende des Angervereins. Stämme und Baumkronen seien nach den Fällarbeiten auf der historischen Wallanlage zurückgelassen worden.

Der Landgraben sei an dieser Stelle nicht nur Symbol für die historische Grenze zwischen dem katholischen Eichsfeld und dem ehemaligen reichstädtischen Gebiet. Der etwa 50 Meter breite und 850 Meter lange Vegetationsstreifen sei für Eigenrieden auch Wind- und Schallschutz. Und der sei nun nachhaltig verschlechtert worden. „Die grüne Wand schließt sich im Frühjahr und Sommer nicht mehr“, sagt Urbach. Tatsächlich liegen in diesem Abschnitt massive Buchenstämme rechts und links des Wanderweges.

Holzernte findet am Landgraben nicht statt

Der Leiter des städtischen Forstbetriebes, Jörg Willner, erklärt, man habe mit den Baumfällungen vor allem der Verkehrssicherungspflicht Rechnung getragen. Nach mehreren Jahren Pause habe man eine Holzeinschlagfirma mit den Arbeiten beauftragt. Die Bundesstraße läuft bei Eigenrieden parallel zum Landgraben. Viele Bäume seien überaltert, einige der teilweise über 150 Jahre alten Buchen krank gewesen. Sie drohten zur Gefahr zu werden. Dass das Holz liegen gelassen wurde, begründet Willner damit, dass Forstmaschinen wegen der beiden Gräben und des schmalen Damms kaum Zugang hätten.

Kritik aus Eigenrieden habe es vor sechs Jahren schon einmal gegeben, als Bäume am Landgraben gefällt wurden – und seinerzeit gerade deshalb, weil man mit den Maschinen möglichst nah heran fuhr, um die Stämme zu verladen. Nun haben die Forstleute darauf verzichtet, was offenbar ebenfalls für Unmut sorgt. „Die Wanderwege sind aber freigeräumt“, betont Willner. Auch er schätzt, dass der schmale Waldstreifen an dieser Stelle nicht wieder so dicht wird wie früher. Aber es werde weiterhin jährlich kontrolliert und es werde weitere Hiebe zur Verkehrssicherung geben, stellt er klar. Eine klassische Bewirtschaftung mit planmäßiger Holzernte finde jedoch entlang des Landgrabens nicht statt. Schon weil man nicht in das Relief des unter Denkmalschutz stehenden Landgrabens eingreifen dürfe, sei es an vielen Stellen nicht möglich, die tonnenschweren Stämme zu entfernen.

Willner sagt, früher hätten private Brennholzinteressenten die Stämme und Baumkronen abgenommen, doch die Nachfrage dafür sei nicht da. Dabei müsse aber auch geprüft werden, inwieweit es eine Beeinträchtigung an der Bodenstruktur gebe. Laut Harry Urbach gebe es sicher Abnehmer, wenn das Holz kostenlos angeboten würde.

Die Initiatoren des offenen Briefes hoffen nun auf eine Antwort der Stadt Mühlhausen, wie mit dem kulturellen Erbe des Landgrabens umgegangen werden soll. Insgesamt 26 Kilometer lang ist der Mühlhäuser Landgraben, er führt von Eigenrieden bis Sollstedt. Für mehr als 20 Kilometer ist die Stadt Mühlhausen zuständig. Ein bis zweimal jährlich würden die Wanderwege freigeschnitten, sagt Willner.