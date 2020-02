Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Baumfällungen in Langensalza

Wegen Baumfäll- und Baumpflegearbeiten kommt es ab Montag, 10. Februar, zu Verkehrsbeeinträchtigungen in Teilen des Stadtgebietes Bad Langensalza und einigen Ortsteilen. Darüber in- formierte Stadtsprecher Emanuel Cron. In der Kernstadt sind die Bereiche Poststraße, Dammtorstraße, Am Sülzenberg, Badeweg, Lange Brüdergasse und Böhmenstraße betroffen. Außerdem laufen die Arbeiten im Ortsteil Thamsbrück an der Langensalzaer Straße und an der Eichsfeldstraße sowie auf dem Riethstorplatz und im Ortsteil Merxleben am Bachgraben und in Großwelsbach an der Hauptstraße.

Nach Angaben von Cron werden die entfernten Bäume im Rahmen der Baumschutzsatzung kompensiert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 21. Februar.