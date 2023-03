Baumschnittkurs für Einsteiger in Hütscheroda

Hütscheroda. Der Experte erklärt am Rande des Nationalparks Hainich, wie Obstbäume richtig beschnitten werden.

Zu einem Kurs über den fachmännischen Obstbaumschnitt laden die Natura 2000-Station Unstrut-Hainich/Eichsfeld und das Wildkatzendorf Hütscheroda alle ein, die wieder Geschmack am eigenen Obst bekommen haben.

Gezeigt werden die verschiedenen Schnitttechniken für einen naturgemäßen Obstbaumschnitt. Erläutert werden jeweils der Erziehungsschnitt an neu gepflanzten Bäumen und der Pflegeschnitt an Bäumen mittleren Alters. Nach dem Theorieteil wird der Pflegeschnitt an einigen Bäumen demonstriert.

„Ein harmonischer Aufbau der Baumkrone ist die Voraussetzung für schöne und gesunde Früchte. Durch einen Apfelbaum muss man einen Hut werfen können“, erläutert Referent Thomas Wey den Sinn der Schnittmaßnahmen.

Unter der Leitung des Streuobstexperten vom BUND Thüringen findet der Kurs am Samstag, 25. März, in Hütscheroda statt. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr vor der Wildkatzenscheune in der Schlossstraße 4. Das Kursende ist für 13.30 Uhr geplant. Für eine Mittagsverpflegung ist gesorgt (Unkostenbeitrag: 10 Euro pro Person). Anmeldungen sind bis Freitag, 24. März, unter info@wildkatzendorf.de oder telefonisch 036254/865180 möglich.