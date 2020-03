Baustart für neues Wohngebiet in Bickenriede

Wohl schon im Herbst dieses Jahres könnten die ersten Interessenten mit dem Bau ihrer Häuser im neuen Baugebiet „Eilseestraße II“ in Bickenriede beginnen. Anfang der Woche haben dort die Erschließungsarbeiten begonnen. Zwölf Bauplätze sollen dort, auf einer Anhöhe mit Blick über den Ort, entstehen.

Zwölf Jahre hatte es gedauert bis die Gemeinde Anrode die Voraussetzungen dafür schaffen konnte. Grund dafür sei vor allem der komplizierte Grundstückserwerb gewesen. Außerdem hätten 42 Behörden für die Genehmigung angehört werden müssen, sagte Ortsteilbürgermeister Jonas Urbach (CDU) bei der Bauberatung am Freitag. Die EW Projekt GmbH, eine Tochter der Eichsfeldwerke, investiert mehr als 700.000 Euro in das einen Hektar große Wohnbaugebiet, wie Geschäftsführer Ulrich Gabel erläuterte. Erschließung und Vermarktung der Grundstücke geschehe in Eigenregie.

Um mit den Bauarbeiten beginnen zu können, war zuvor unter anderem der Rückbau einer ursprünglich von der Landwirtschaft genutzten Halle notwendig. Derzeit wird Baufreiheit geschaffen und es werden Zufahrten gebaut. In die folgenden Erschließungsarbeiten ist auch der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld (WAZ) eingebunden. Die EW Projekt baut in dessen Auftrag etwa 545 Meter Schmutz- und Oberflächenwasserkanäle sowie Hausanschlussleitungen. Neu errichtet wird ein 110 Kubikmeter fassendes Regenwasserrückhaltebecken. Derzeit läuft die Verlegung des Verbindungssammlers zwischen Lengefeld und Bickenriede. Dadurch wird perspektivisch das Ortsnetz von Bickenriede an die zentrale Kläranlage Schildbach angeschlossen.

Die Trink- und Löschwasserversorgung übernimmt der Wasserleitungsverband Ost-Obereichsfeld. Hierfür werden etwa 276 Meter Trinkwasserleitung unter die Erde gebracht. Hinzu kommen rund 320 Meter Leitung vom Anröder Weg bis in das neue Wohngebiet. Das geschieht im Spülbohrverfahren, also ohne offene Gräben. Strom-, Gas- und Breitbandleitungen werden ebenfalls verlegt.

Im Sommer soll ein Großteil der Arbeiten abgeschlossen sein. Für etwa die Hälfte der zwölf Grundstücke gebe es bereits Interessenten, erklärte Jonas Urbach.