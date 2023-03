Baustelle sorgt für langen Stau auf der B 247 im Unstrut-Hainich-Kreis

Großengottern. Zwischen Großengottern und Schönstedt müssen Autofahrer mit längeren Fahrtzeiten rechnen.

Mit Verkehrsbehinderungen und längeren Wartezeiten müssen Autofahrer derzeit auf der Bundesstraße 247 zwischen Mühlhausen und Bad Langensalza sowie in der Gegenrichtung rechnen.

An einer Baustellenampel nahe der Abfahrt Thamsbrück, zwischen Großengottern und Schönstedt, kam es am Donnerstagnachmittag im Berufsverkehr zu längeren Stopps. Insgesamt mussten Auto- und Lasterfahrer etwa 15 bis 20 Minuten mehr einplanen, einige standen bereits ab der Ortslage Großengottern im Stau.

Der Grund sind Bauarbeiten im Zusammenhang mit dem Neubau der Bundesstraße mit den Ortsumfahrungen Schönstedt, Großengottern und Höngeda. Wie das Projektunternehmen Via Mühlhausen Thüringen mitteilt, wurde an dieser Stelle eine örtliche Baustellenumfahrung gebaut, die nun an die bestehende Straße angeschlossen werden muss. Eine Asphaltschicht muss noch aufgetragen werden.

Wann genau der Verkehr wieder regulär fließt, ist derzeit nicht bekannt.