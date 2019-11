Becken fürs Bad am Schwanenteich stehen schon

„Wir gehen davon aus, dass wir unser Freibad zur nächsten Badesaison öffnen.“ Das sagte am Samstag Stefan Zeuch, der bei der Stadtverwaltung den Freibadbau hauptverantwortlich betreut, den Mühlhäuser Stadträten. Die waren eingeladen zu einer Badbegehung. Verzögerungen habe es beim Bau des Eingangsgebäudes gegeben, dagegen liegen laut Zeuch, dem Fachdienstleiter für Hochbau und Gebäudeverwaltung, die Arbeiten bei den Becken für die Schwimmer und Springer im Plan.

Vom Eingangsgebäude steht bereits das Fundament. In das Gebäude integriert werden soll auch eine öffentliche behindertengerechte Toilette, die von außerhalb des Freibades zu erreichen ist. Sie zu schaffen hat der Stadtrat bereits vor Jahren beschlossen. Probleme bereitet hätten in den vergangenen Monaten alte Schächte im Bereich des neuen Eingangsgebäudes. „Wir haben Leitungen gefunden, die nicht in den Plänen verzeichnet und nicht zuzuordnen waren“, sagte Matthias P. Gliemann, der Fachbereichsleiter für Gebäude- und Grundstücksverwaltung.

Das Funktionsgebäude, in dem sich auch Umkleidekabinen und Bistro befinden sollen, steht bereits. Foto: Claudia Bachmann

Das 25 Meter lange Schwimmerbecken wird derzeit geflutet. Es ist separiert vom rund vier Meter tiefen Springerbecken, damit sich Springer und Schwimmer nicht, wie in anderen Bädern, in die Quere kommen. Dass es gerade dieser Bereich ist, der ins Geld geht, machte Zeuch deutlich. „Spaß ist Luxus.“ Der Bau der Wasserbecken war schwieriger als erwartet. Wegen des hohen Grundwasserspiegels und des komplizierten Baugrunds wurde eine Spezial-Pfahlgründung notwendig - für das Sprungbecken mit Stahlbetonpfählen bis zu zwölf Meter tief. Für andere Bereiche der Badeplatte reichen etwa sechs Meter lange Gusseisenpfähle.

Bereits in das Technikgebäude eingebaut sind die Filter. Von dort aus soll auch der Bademeister das Geschehen überblicken. Der Funktionsbau an der Grenze zum Campingplatz soll Solarplatten aufs Dach bekommen, um die Becken zu beheizen. Dass es sich aber nur um eine geringe Erwärmung handeln wird, machte Zeuch klar.

Im Funktionsgebäude soll auch ein Bistro geschaffen werden. Was aus dem Imbiss an der Geländegrenze zu Popperöder Gasse/Heyeröder Landstraße werden soll, darüber wolle man im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Campingplatzes entscheiden. Vorstellbar ist nach Aussage von Stefan Zeuch, dort einen Fahrradverleih unterzubringen. Der Campingplatz ist aber kein Bestandteil der aktuellen Baumaßnahmen; die beschränken sich auf den Badbau.

Kritik kam von Uwe Seeber, dem Vorsitzenden der Fraktion aus Bürgerliste und FDP, und von Roland Reichenbach (CDU). Noch immer seien die Kosten für die Betreibung des Bades nicht beziffert. Das Bad zu betreiben, das sollen die Wirtschaftsbetriebe übernehmen, die bereits die Thüringentherme am Lindenbühl führen. Ein entsprechender Vertrag soll auf der Stadtratssitzung am Donnerstag, 5. Dezember, unterzeichnet werden. Bisher war vorgesehen, dass der Schwimm- und Gesundheitssportverein (SGV) diese Aufgabe übernimmt. Da noch keine Verträge ausgearbeitet seien, könne man auch zu den Kosten für die Betreibung keine genauen Angaben machen, sagte Bürgermeisterin Beate Sill (parteilos) auf Anfrage unserer Zeitung. Die Gesamtkosten für den Badbau werden sich laut Verwaltung auf sechseinhalb Millionen Euro netto belaufen.