Bei Bad Langensalza in Graben gerutscht

Am Freitagmorgen befuhr ein 31-jähriger Mann mit seinem Opel Insignia die Kreisstraße 510 in Richtung Nägelstedt. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Auto und rutschte in den Graben.

Der Mann blieb laut Polizeimitteilung unverletzt. Sein Opel musste mit Hilfe eines Krans geborgen werden, ein Richtungspfeil wurde bei dem Crash ebenfalls beschädigt. Nach zwei Stunden war die Straße wieder komplett frei.

