Beleidigt, randaliert, eingeschlagen: Widerspenstiger Täter muss in Haft

Wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt die Polizei seit Dienstagabend gegen einen 20-jährigen Mann aus Mühlhausen.

Er hatte gegen 21 Uhr im Bereich Kreuzgraben und Krümme an zwei geparkten Autos die Spiegel abgetreten. Der Versuch, eine Seitenscheibe zu beschädigen, misslang. In der Folge schlug er auf einen Zeugen ein. Die angeforderten Polizisten beleidigte er und widersetzte sich den Anordnungen. Der Mann musste die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen.

