Beratung für Schwerbehinderte in Mühlhausen

Mit der Beratung für Schwerbehinderte macht das Hörmobil der Beratungsstelle des Landesverbandes der Hörgeschädigten Thüringen am Montag, 28. September, am Lindenbühl 28-29 in Mühlhausen Station. Zwischen 13 und 15 Uhr können sich Menschen mit Schwerbehinderung und deren Angehörige zum Schwerbehindertenrecht, zum Thema Teilhabe, Reha und Antragstellung beraten lassen. Auch die Begleitung bei Behördengängen ist nach Absprache möglich.