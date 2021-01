Berufsgymnasium Mühlhausen öffnet Türen online

Tag der offenen Tür am Beruflichen Gymnasium auf dem Berufsschulcampus Unstrut- Hainich – ein fester Termin in dieser Jahreszeit. Doch dieses Jahr wurde der Termin erstmals virtuell absolviert. Mit Erfolg, wie es in einer Mitteilung heißt. Online gab es Einblicke in den Schul-Alltag und das Bildungsangebot, auch wurden die Anmeldeformalitäten erläutert.

Im Vorfeld hätten sich 35 Interessenten angemeldet – das seien viele, wenn man bedenke, dass die Werbung in den Regelschulen in diesem Jahr wegen Schulschließungen nicht möglich war. „Es gelang allen Angemeldeten problemlos, sich in eine der drei angebotenen Videokonferenzen einzuloggen“, heißt es weiter. Dort gab es eine Präsentation, gestaltet von Lehrern und Lehrerinnen. Danach konnten Fragen gestellt werden.

Wer sich für das Gymnasium interessiert, kann sich zudem informieren unter www.beruflichesgymnasium.de. Man hoffe nun trotz der Umstände auf möglichst viele Anmeldungen für das kommende Schuljahr in allen drei Fachrichtungen: Wirtschaft, Daten- und Informationstechnik sowie Gesundheit und Soziales. Anmeldungen sind vom 1. bis 6. März möglich.

BU: Das Berufliche Gymnasium Mühlhausen stellte sich mit Videokonferenzen bei Interessierten vor.

Foto: Thomas Winkler, Berufsschulcampus Unstrut-Hainich