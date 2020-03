Besondere Regelungen im Unstrut-Hainich-Kreis: Gasthäuser und Kultursäle bleiben fast leer

Die Liste der Absagen wird immer länger. Grund ist die Verfügung des Landratsamts, alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern im Kreis wegen des Coronavirus zu verbieten.

So wurde der verkaufsoffene Sonntag zum Autofrühling in Mühlhausen (19. April) abgesagt, während der erste Grünmarkt der Saison am 20. März von 7 bis 14 Uhr auf dem Obermarkt und Steinweg stattfindet. „Beim Grünmarkt verlaufen sich die Besucher, es besteht kein Charakter einer Menschenansammlung auf engem Raum. Zudem haben Wochenmärkte Versorgungscharakter“, hieß es dazu aus dem Rathaus.

Dagegen gibt es auch Absagen von kleinen Veranstaltungen; andere werden begrenzt. So findet das Gypsy-Jazz-Konzert „Joscho Stephan meets Brise manouche“ am Samstag in Bad Langensalza statt. Der Vorverkauf stand am Mittwoch bei 90 Karten und wurde so gerade noch rechtzeitig gestoppt, als die Verfügung erschien. Damit kommen aber nur Gäste in die Gottesackerkirche, die schon eine Karte haben. Ebenfalls nicht abgesagt wurde das „Lichtbildzeit“-Festival in Mühlhausen. Die Zahl werde auf 80 Plätze begrenzt, hieß es vom Veranstalter.

Die Feier „30 Jahre Grenzöffnung“ am Sonntag wurde wiederum gecancelt – obwohl sie im hessischen Heldra geplant war, wo die Unstrut-Hainich-Verordnung nicht gilt.

Geschäfte handhaben die Regelung unterschiedlich und wohl mit Blick auf die erwarteten Besucher. So sagte der Wohnmobilhändler Eidner in Bad Langensalza sein Frühlingsfest am Wochenende ab; die PEBE Mode GmbH in Mühlhausen hält dagegen an ihrer Hausmesse am 30. März fest – allerdings ist die nur für geladene Gäste.

Ausstellungen ohne offizielle Eröffnung

Betroffen von der Verordnung ist vor allem die Kultur. Die Theaterwerkstatt 3K in Mühlhausen begrenzt bei Veranstaltungen die Zahl der Gäste weiter, als es die Landratsamts-Verfügung sagt – auf 80. Das sagt Mit-Geschäftsführerin Diana Floetenmeyer. Auch Kleinkunstabende fallen kleiner aus als bisher: Dort gibt es nur noch 25 Plätze für Gäste anstatt der üblichen 35. Zudem werde Platz mit zusätzlichen Tischen geschaffen. So soll verhindert werden, dass die Besucher zu nah beieinander sitzen.

Theaterveranstaltungen für Kindergruppen würden nicht stattfinden, und auch die Ferienangebote könnten die Schulen problemlos absagen, sagt Floetenmeyer. Zusätzlich würden Kontaktlisten ausliegen, in die sich die Theatergäste freiwillig eintragen können. Damit sollen mögliche Übertragungsketten besser nachvollzogen werden können. Laut Floetenmeyer hätten allerdings viele Gäste ihre Reservierungen schon von allein zurückgezogen.

Nach Aussage des Direktors der Mühlhäuser Museen, Thomas T. Müller, werden die beiden kommenden Ausstellungen ohne offizielle Eröffnung beginnen. Das betreffe die Ausstellung „Gussfelder“ von Timm Kregel ab April sowie die Sonderausstellung auf der Historischen Wehranlage, die alljährlich Gründonnerstag beginnt. Über eine Schließung der Museen denke man aber erst nach, wenn auch Schulen und Kindergärten geschlossen werden.

Stornierungen und Kurzarbeitergeld

Das Puschkinhaus in Mühlhausen beklagt zahlreiche Absagen wie die Polit-Talkrunde mit Bodo Ramelow – und spürt bereits die Unsicherheit in der Bevölkerung. Größere und kleinere Personengruppen würden ihre bestellten Tische absagen, erklärte Maria Stecher von der Geschäftsleitung. Auch unter der Woche würde das Geschäft wegbrechen. Regelmäßige Stammtische seien abgesagt, und auf einen spontanen Kaffee kämen auch nur noch wenige vorbei. Deshalb habe es man die Öffnungszeiten angepasst. Nun bleibe dem Team nichts anderes übrig, als über Kurzarbeitergeld zu diskutieren, so Stecher. Im Hotel Weidenmühle, das mit zum Puschkinhaus gehört, seien fast alle Zimmer bis in den Mai hinein storniert worden.

Wie Bad Langensalzas Kulturamtschefin Martina Schnell informierte, wird derzeit daran gearbeitet, einige Veranstaltungen zu verschieben. Für das „Wunschkonzert“ mit den Duo Liaisong, das am 25. April in der Gottesackerkirche stattfinden sollte, sei es gelungen, einen neuen Termin zu finden – am 17. September 2021. Verschoben werden sollen auch das „Ringelnatz-Hör-Vergnügen“ mit Frank Fröhlich und Rolf Becker vom 5. Mai und das Abba-Tribute-Concert (23. Mai). Für diese beiden Veranstaltungen konnte Martina Schnell aber noch keine neuen Termine nennen.

Aktuell gibt es im Unstrut-Hainich-Kreis keine positiv getesteten Fälle. Auf der Internetseite des Landkreises können unter der Rubrik Corona die aktuellen Entwicklungen und Fallzahlen im Kreisgebiet abgerufen werden. In der Zeit von 8 bis 20 Uhr werden die Einstellungen tagesaktuell vorgenommen.

Quarantäne für Rückkehrer aus Risikogebieten angeordnet

Neben den Auflagen für Veranstaltungen hat das Landratsamt auch eine Allgemeinverfügung zum Thema Quarantäne erlassen.

Sie betrifft alle Einwohner, die in den letzten 14 Tagen in einer vom Robert-Koch-Institut (RKI) benannten Krisenregionen waren.

Diese Liste, zu der unter anderem Italien, Teile von Frankreich und der Kreis Heinsberg (NRW) gehören, wird je nach Lage vom RKI aktualisiert.

Betroffene müssen sich unverzüglich telefonisch beim Fachdienst Gesundheit unter Telefon (03601) 802382 melden.

Sie dürfen 14 Tage lang ihre Wohnung und ihr Grundstück nicht verlassen.Betroffene Schul- und Kindergartenkinder dürfen ihre Einrichtung nicht besuchen.

Wer von den Betreffenden Symptome einer Erkrankung hat (trockener Husten, Fieber, Schnupfen, Abgeschlagenheit, Atemprobleme), muss sofort telefonisch den Hausarzt oder den Bereitschaftsdienst anrufen unter Telefon 116 117.