Bad Langensalza. Edwin Zimmermann ist seit 60 Jahren VdK-Mitglied, obwohl es den Verband erst seit drei Jahrzehnten in der Region gibt

Besonderes Jubiläen im VdK-Ortsverband Bad Langensalza

Ein fast unglaubliches Jubiläum nennt es Christian Fliegner, Vorsitzender des VdK-Kreisverbandes, wenn er über den Jahrestag von Edwin Zimmer spricht. „Auch wenn der Vorsitzende des VdK-Ortsverbandes Bad Langensalza, Wolfgang Deubner, bereits die Glückwünsche des Verbandes überbracht hat, möchten wir als Kreisverband auf diesem Wege unser Mitglied Edwin Zimmer nochmals zu seinem außergewöhnlichen Jubiläum beglückwünschen“, so Fliegner.

Seit Juni 1960 – also seit 60 Jahren – ist Zimmer Mitglied des Sozialverbandes VdK. Er trat in den Verband in Hessen ein. Jetzt ist er trotz seines Umzugs nach Thüringen durch den Zusammenschluss der Landesverbände Hessen und Thüringen zum VdK-Landesverband Hessen-Thüringen noch immer im selben Landesverband.

Zimmer lebt seit 13 Jahren in Bad Langensalza. Das Kuriose: Er ist jetzt Mitglied in einem Kreisverband, der nur halb so alt ist wie seine Mitgliedschaft. Der Kreisverband Unstrut-Hainich begeht dieses Jahr den 30. Jahrestag seiner Gründung.