Bester Vorleser im Unstrut-Hainich-Kreis wird gesucht

Beim Regionalentscheid des 64. Vorlesewettbewerbs des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels lasen am Mittwoch in der Mühlhäuser Stadtbibliothek die zwölf Siegerinnen und Sieger der Schulentscheide um die Wette. Auch Franz Großheim (Ebeleben, von links), Annabell Nonnenmacher (Struth), Paula Charlene Tichy (Mühlhausen), Noah Winkler (Großengottern) und Clara Stockhaus (Bad Langensalza) stellten dabei ihre Lieblingsbücher vor.

An den Entscheiden der Städte und Landkreise beteiligen sich bundesweit mehr als 6600 Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen. Der Sieger oder die Siegerin darf dann zum Bezirksentscheid fahren. Das Bundesfinale mit den 16 Landesbesten ist am 21. Juni 2023 in Berlin.