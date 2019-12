Offenbar in betrügerischer Absicht werden Menschen im Namen einer Apotheke angerufen.

Betrüger am Telefon

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Betrüger am Telefon

Betrüger, die vortäuschen, im Auftrag der Brücken-Apotheken zu arbeiten, sind offenbar im Landkreis unterwegs. Wie Oliver Felgner als Mitarbeiter des Apotheken-Eigentümers mitteilt, habe sich am Donnerstagmorgen eine Kundin in der Brücken-Apotheke erkundigt, ob die Apotheke Werbeanrufe durchführe. Im speziellen Fall hat sich nach Aussage von Felgner wohl eine Person mit ausländischem Dialekt mit „Brücken-Apotheke Albrecht Kiesow“ gemeldet und wollte der Kundin drei Fragen stellen und hierzu ein Band einlegen. Felgner betont: „So arbeiten wir nicht und haben auch keine Agentur oder ähnliches diesbezüglich beauftragt.“ Kiesow betreibt Apotheken in Mühlhausen, Bad Langensalza und Siebleben (Gotha).