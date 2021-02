Betrunkener Fahrer zerstört Blitzer in Mühlhausen mit einem Hammer

Der 53-Jährige war zu schnell gefahren - und ließ seine Wut am Blitzer höchstpersönlich aus.

Mühlhausen. Ein 53-Jähriger war vergangene Nacht so wütend, dass ihn ein Blitzer in Mühlhausen erwischt hatte, dass er mit einem Hammer auf das Gerät einschlug. Dabei wurde er allerdings beobachtet.

Ein Zeuge meldete sich in der vergangenen Nacht bei der Mühlhäuser Polizei: Ein Mann soll in der Langensalzaer Straße einen Blitzer mit einem Hammer zerstört haben. Anschließend sei er in einem Opel davongefahren.

Den Polizisten gelang es, dass besagte Fahrzeug wenig später zu kontrollieren. Der 53-jährige Fahrer besaß keine Fahrerlaubnis und war mit über 1,8 Promille erheblich betrunken.

Im Fahrzeug entdeckten die Beamten auch einen Hammer. Der Mann gab zu, den Blitzer beschädigt zu haben - weil dieser ihn erfasst hatte.

