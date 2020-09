Betrunkener Radfahrer bei Unfall in Mühlhausen leicht verletzt

Mühlhausen. Der Radfahrer wurde am Donnerstag in Mühlhausen von einem Mitsubishi erfasst. Ob dessen Fahrer unter Drogeneinfluss stand, wird noch ermittelt.

Bei einem Unfall in Mühlhausen ist ein Radfahrer am Donnerstagabend leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte der 31-jährige, angetrunkene Radler gegen 21.15 Uhr den Kiliansgraben in Richtung Erfurter Straße auf dem Fußgängerüberweg überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Mitsubishi.

Nach Angaben der Polizei hatte dessen 28-jähriger Fahrer den Radler übersehen. Ob sein Drogenkonsum dabei eine Rolle gespielt hat, werde noch ermittelt. Ein Alkoholtest bei dem Radfahrer ergab mehr als 1,2 Promille. Beide Unfallbeteiligten mussten zur Blutentnahme.