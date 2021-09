Bewohner in Mühlhausen vertreibt Einbrecher: So wird er beschrieben

Mühlhausen. Das sind die Meldungen der Polizei für Mühlhausen.

Einbrecher flüchtet: So wird er beschrieben

Unverrichteter Dinge musste ein vermeintlicher Einbrecher in der Nacht zu Freitag in der Grünstraße in Mühlhausen abziehen. Er hatte gegen 0.50 Uhr die Scheibe eines Fensters eingeschlagen, nachdem er über den Zaun des Hauses gestiegen war. Der Bewohner des Hauses wurde durch den Knall wach und schaute nach. Hier sah er noch den Täter weglaufen. Der war ca. 30 Jahre alt, 1.70 m groß, hatte kurze, dunkle Haare und trug eine grüne Daunenjacke. Hinweise zum Täter gibt es derzeit nicht.

Unfall in der Kreuzung

Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr fuhr eine 36-jährige Autofahrerin mit ihrem Renault Clio auf Straße An der Trift in Mühlhausen. Während der vorfahrtsberechtigte 43-jährige Autofahrer von rechts einfuhr, kam es zu einer Kollision in der Kreuzung mit dem Heck vom Audi des 43-Jährigen. Beide Autos wurden beschädigt. Verletzte gab es nicht.

