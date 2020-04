Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bibo-Beutling sorgt für Lesestoff in Bad Tennstedt

Die Aktion „Bibo-Beutling“ hat die Bibliothek in Bad Tennstedt jetzt gestartet. Damit versorgt sie ihre Kunden mit Nachschub an Lesestoff. Die Bücher-Beutel können von Interessierten kontaktlos am Haus des Gastes abgeholt werden. „Not macht erfinderisch“, sagt Bibliotheksleiterin Sandra Seidl. Denn die Einrichtung ist derzeit wegen der Corona-Pandemie noch geschlossen. Die Beutel stammen noch vom früheren Projekt „Bibliotheken sind bunt“ der Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen. Die Auswahl der Lektüre stellt Seidl zusammen, weil die Einrichtung keinen Online-Katalog hat. „Die 30-jährige Erfahrung mit Leserwünschen und Kundenberatung gleicht dieses Defizit wieder aus“, ist Seidl sicher.